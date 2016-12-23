В российских школах введут курс психологии в рамках ОБЖ

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В российских средних школах в рамках ОБЖ будет введен курс психологии. Это будет сделано по инициативе Минздрава России. Согласно целям курса, дети должны, в частности, научиться противостоять манипуляциям со стороны взрослых. На психологическое просвещение школьников должно быть отведено 20 часов.

В средних школах России введут курс психологии, который будут преподавать в рамках ОБЖ. Такую инициативу выдвинули в Минздраве, пишет газета "Известия".

Согласно одной из задач этого курса, дети научатся противостоять манипуляциям со стороны взрослых. Главный психиатр ведомства Зураб Кекелидзе отметил, что уже подобрана команда авторов и специалистов, которые напишут учебники для средних школ. По его словам, они создадут учебники для учеников 3–11-х классов. При этом он подчеркнул, что черновые варианты пособий для третьего и четвертого классов уже готовы. Эти учебники будут затрагивать, в частности, такие темы, как дружба, первая любовь и профилактика ранних беременностей.

Также готовится курс лекций по детской и подростковой психологии для педагогов. Точные сроки введения новой дисциплины еще неизвестны. Этот вопрос будет решаться на правительственном уровне. Он добавил, что первое совещание у вице-премьера страны Ольги Голодец по вопросам развития психологической службы в школах пройдет в январе 2017 года.

Предполагается, что на психологическое просвещение школьников будет отведено 20 часов. Урок будет проходить один раз в неделю в течение 20 недель.

Кроме того, в рамках учебного курса будет затронута тема так называемого "психологического допинга". По словам Кекелидзе, речь идет о психологическом воздействии на ребенка или подростка. "До какого предела можно подростка замотивировать? Выдержит ли он? Один сможет, а второй — нет. Структура личности другая", — заявил главный психиатр.