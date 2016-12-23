Возле станции МЦК автомобиль протаранил ограждение и врезался в поезд
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Около станции "Дубровка" МЦК автомобиль протаранил ограждение и выехал на железнодорожные пути. Приближавшийся к платформе грузовой поезд пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. В результате инцидента никто не пострадал.
У станции "Дубровка" Московского центрального кольца столкнулись автомобиль и грузовой поезд. Инцидент произошел в ночь на пятницу.
По данным пресс-службы МЦК, машина протаранила ограждение и выкатилась на пути. В это время к платформе подъезжал грузовой состав, машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП никто не пострадал. Железнодорожное полотно не повреждено, инцидент не повлиял на движение "Ласточек" по МЦК.
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