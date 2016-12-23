В Москве прощаются с актером Вячеславом Шалевичем

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Москвичи прощаются с артистом Вячеславом Шалевичем. Траурная церемония проходит в театре имени Вахтангова.

В Москве в пятницу прощаются с народным артистом России Вячеславом Шалевичем. Почтить его память в театр имени Вахтангова пришли сотни людей, передает "ТВ Центр".

Похороны актера пройдут на Ваганьковском кладбище. Вячеслав Шалевич скончался в минувшую среду на 83-м году жизни. Кроме театральных работ, на его счету более 70 фильмов.

Зрителям он запомнится ролями в таких картинах как "Семнадцать мгновений весны", "Хоккеисты", "Три тополя на Плющихе". Все друзья и коллеги актера, называют его человеком уникального таланта и невероятного обаяния.