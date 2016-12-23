На юго-востоке Москвы забили до смерти гражданина Японии

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В столице у торгового центра "Москва" трое мужчин избили гражданина Японии. От полученных травм пострадавший скончался.

На юго-востоке столицы неизвестные убили гражданина Японии. Инцидент произошел вечером в четверг у торгового центра "Москва" на Тихорецком бульваре, передает "Интерфакс".

По данным правоохранителей, на японца напали трое мужчин, которые были одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы. Они избили иностранца, после чего убежали. От полученных травм пострадавший скончался.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Проводится розыск убийц.

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