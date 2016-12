Трамп не пригласит больших "звезд" на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что на его церемонии по случаю вступления в должность не будет больших знаменитостей. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE!

