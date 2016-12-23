Трамп не пригласит больших "звезд" на свою инаугурацию

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Дональд Трамп сообщил об отсутствии известных людей на его будущей инаугурации. По его словам, ранее они не сделали ничего полезного на мероприятиях Хиллари Клинтон. На церемонию вступления Трампа в должность президента США будут приглашены лишь несколько артистов.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что на его церемонии по случаю вступления в должность не будет больших знаменитостей. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.

Он отметил, что многие известные люди пытаются получить приглашения на инаугурацию. Также Трамп добавил, что знаменитости ничего не сделали для кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, когда она приглашала их на свои мероприятия.

В переходной команде избранного президента подчеркнули, что на церемонию позовут только некоторых артистов.

В понедельник коллегия выборщиков подтвердила победу Трампа на президентских выборах в США. Миллиардер набрал 304 голоса при необходимых 270.

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