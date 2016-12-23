В Москве началась большая пресс-конференция Путина

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В Москве началась большая пресс-конференция Владимира Путина. Для президента она стала 12-ой по счёту. Впервые глава государства перенес мероприятие на один день из-за церемонии прощания с российским послом Андреем Карловым, убитым в Турции. В Центре международной торговли в пятницу собрались почти полторы тысячи журналистов.

Из года в год большая пресс-конференция Владимира Путина бьет собственные рекорды. На этот раз аккредитовано почти полторы тысячи журналистов. Тогда как на первую пресс-конференцию в 2001 году было аккредитовано 500 представителей СМИ. И с каждым годом их число удваивалось, передает "ТВ Центр".

Большая пресс-конференция, как правило, длилась около трех часов. В прошлом году президент успел ответить на 44 вопроса. В этом году более остро станут темы сирийского конфликта, Украины, итоги выборов в США. Ну и неизменная тема - внутрироссийские проблемы. Для журналистов из регионов большая пресс-конференция - редкая возможность донести проблемы своего города до первого лица государства. Но журналистов много, а время мероприятия ограничено. Поэтому многие стараются выделиться из толпы, чтобы президент их заметил и дал слово. Как правило, Владимир Путин сам руководит ходом встречи.

В большой пресс-конференции готовятся не только журналисты, но и сам президент. По словам, пресс-секретаря главы государства, накануне мероприятия Владимиру Путину редко удается выспаться. Он изучает справки и аналитические материалы по самым острым вопросам. Отсюда становится понятно, почему президент так легко оперирует цифрами.

В подготовке пресс-конференции задействованы все министерства и ведомства. По словами пресс-секретаря президента, такое общение напрямую с журналистами позволяет Владимиру Путину полностью обновить знания о стране и мире. Ну и регионам и их представителем в лице местной прессы решить свои проблемы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".