В Алеппо празднуют освобождение города от террористов

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В Сирии празднуют победу, которая стала переломной в борьбе с терроризмом. Алеппо полностью освобождён от радикальных бандформирований. По данным сирийского командования, минувшим вечером восточные кварталы города покинула последняя колонна из 15 автобусов с боевиками и их семьями. В свои дома возвращаются мирные жители.

На улицах Алеппо настоящий праздник, впервые за пять лет. Горожане, которые многие годы провели на осадном положении, не скрывают радости. Повсюду развиваются сирийские и российские флаги, раздаются победные возгласы, гудят машины, передает "ТВ Центр".

По оценке сирийского командования, теперь начинается новая фаза борьбы. Задача - выдавить террористов со всей территории Сирии. Так же настроены и жители освобождённого города.

"Нам действительно есть, что отпраздновать. Мы победили в Алеппо, и даст бог, победим террористов по всей стране. Я надеюсь, что победа в Алеппо - это начало конца для террористов", - сказал местный житель.

Последняя группа боевиков накануне покинула город на грузовиках и нескольких автобусах. Их сопротивление в Алеппо было сломлено благодаря усилиям сирийской армии при поддержке российской авиации. Теперь предстоит сложная работа по восстановлению разрушенного города.

"Каждый день террористы обстреливали нас ракетами. Мы спали в подвале. Они не давали нам добраться до воды и еды. Если что-то сбрасывали с самолётов, они забирали всё себе. Мы голодали. Они сказали, что больные смогут уйти, но меня удерживали четыре дня в холоде. Спал на снегу", - рассказал беженец Исмаил Ясин.

Все больницы боевики использовали в качестве штабов и складов оружия. Поэтому в городе развернуты два мобильных госпиталя Министерства обороны России и МЧС. Больше двух с половиной тысяч сирийцев уже получили квалифицированную помощь российских медиков.

"В тех районах, откуда они вышли, медицинская помощь в принципе не оказывалась. Не было таких учреждений, где они могли бы планомерно наблюдаться. Мы каждый день перевязываем, лечим и осматриваем более 100-150 человек. Люди, вышедшие из восточных районов Алеппо, приходят к нам в основном с инфицированными ранами именно после взрывных ранений, после огнестрельных ранений. Люди очень долго не перевязываются 5-7 дней, больше даже", - сообщил начальник лор-отделения 411 военного госпиталя Олег Гурьян.

Открыта травматология, хирургия, терапевтический и гинекологический кабинеты. Есть кардиологи, специалисты по минно-взрывным травмам. А также своя лаборатория биохимического анализа. Прием ведут врачи высшей категории, у каждого за спиной опыт работы в горячих точках. Уникальные российские методы оказания помощи в полевых условиях позволили спасти жизни сотен сирийцев.

Сергей Псурцев, Алексей Платонов, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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