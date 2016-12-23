В Германии продолжают искать исполнителя теракта в Берлине

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Предполагаемый исполнитель теракта в Берлине Анис Амри попал в объективы камер видеонаблюдения спустя несколько часов после атаки. Кроме того, немецкие СМИ выяснили, что выходец из Туниса собирался присоединиться к террористам в Сирии. И даже прошёл спецподготовку в ячейке исламистов. Сейчас следователи изучают первые кадры самого теракта, которые обнародовали накануне.

Первые кадры теракта в Берлине с видеорегистратора публикуют немецкие СМИ. Несущийся на огромной скорости грузовик влетает на рождественский рынок. Уже через секунды люди бросаются врассыпную. Хозяин одного из стендов на ярмарке до сих пор не может забыть увиденное, передает "ТВ Центр".

"Был глухой, тяжелый удар. И хотя я видел из окна кафе момент теракта, сначала не поверил глазам. Думал - несчастный случай. Ужасно! Я думаю, немецким властям нужно изменить подход к безопасности. Мы не можем и дальше допускать, чтобы эти идиоты определяли, как нам жить, где праздновать Рождество, чего бояться, а чего нет", - рассказал владелец стенда на рождественской ярмарке в Берлине Аксель Кайзер.

Аксель Кайзер возмущен: это сейчас на возобновившей работу ярмарке дежурят с десяток полицейских. Почему в день теракта на площади не было ни одного? Этим вопросом задаются многие немцы. Выходят на демонстрации, чтобы донести до правительства: по их мнению, Германия явно недооценивает угрозу, полностью отстранилась от борьбы с терроризмом. И не только за рубежом, но и у себя дома.

Преступника одна из самых сильных спецслужб мира BND ищет уже четвертый день. Возможно, так долго потому, что больше заботится о правах подозреваемого, чем о результате. Именно из этих соображений местная полиция отказывалась печатать фото Аниса Амри без купюр. В то время, когда все мировые СМИ публиковали их в первозданном виде. В пятницу в распоряжение журналистов попала очередная порция снимков. На них подозреваемый через несколько часов после трагедии стоит у молельного дома в районе Моабит. Этот дом, как сообщается, всегда был под наблюдением полиции. Однако рейд в нем прошел почему-то лишь спустя три дня после теракта и там, естественно, ничего не нашли. Замести следы времени оказалось более чем достаточно. Теперь поиски идут по всей Европе, а официальные лица Германии продолжают убеждать население: расследование ведется блестяще.

"Мы почти уверены, что теракт совершил подозреваемый Анис Амри. На это указывают отпечатки пальцев, которые нашли в кабине грузовика. Благодарю спецслужбы за успешную работу", - заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.

На самом деле успехов немного. В аэропорту Стокгольма обыскали самолет, прилетевший из Берлина. Якобы в нем мог находиться Амри, но информация не подтвердилась. Закончился ничем и досмотр парома, шедшего из Швеции в Данию. Еще одна подробность, которой спецслужбы решили поделиться с немецкими изданиями: оказывается, главный подозреваемый задумал присоединиться к террористам в Сирии. И даже успел пройти спецподготовку в ячейке исламистов, которая находилась в Нижней Саксонии. В BND об этом явно знали давно. И в такой ситуации совершенно неясно, как человеку, за которым, по идее, должны были следить круглосуточно, вообще удалось совершить теракт?

Ольга Оксенич, Евгения Карих, "ТВ Центр".