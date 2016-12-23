В Тюмени начался возврат билетов на этап Кубка мира по биатлону

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В Тюмени начали возвращать деньги за билеты на отмененный этап Кубка мира по биатлону. Решение не проводить соревнования принял российский Союз биатлонистов из-за скандала, который разгорелся после доклада Ричарда Макларена. В документе упоминались имена 31 российского спортсмена. Международная федерация накануне решила отстранить двух из них от стартов. В отношении остальных начато расследование. Кроме того, под вопросом теперь и проведение в России мирового первенства по биатлону в 2021 году.

Организаторы соревнований уже начали прием заявок на возврат билетов. О том, что этап Кубка мира по биатлону в Тюмени не состоится, стало известно накануне. Когда Международный союз биатлонистов отстранил от участия российских спортсменов. Россия идти на обострение ситуации не захотела и сама отказалась от права проведения международных стартов, передает "ТВ Центр".

"В сложившихся обстоятельствах мы считаем невозможным успешное проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и чемпионата мира, которые должны состояться в Тюмени. В связи с этим мы предоставили Международному союзу биатлонистов место, где они будут проведены, поскольку такие соревнования должны проходить в атмосфере спортивного праздника, а не подозрений и кривотолков", - сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России Константин Бойцов.

Поводом для отстранения российских биатлонистов стал очередной виток допингового скандала. На прошлой неделе президент IBU получил список спортсменов, которые якобы принимали запрещенные препараты. Под подозрение попал 31 атлет. Конкретные фамилии пока не называют. Да и доказательств, которые бы подтверждали вину, пока нет. Расследование продолжается. Известный французский биатлонист Симон Фуркад написал в своем Тwitter, что разочарован санкциями в отношении российских спортсменов.

"Наказали болельщиков вместо реальных нарушителей. Тоже мне санкции. Хочу ли я, чтобы дисквалифицировали всю сборную России? Я хочу, чтобы были наказаны те, кто причастен к допингу", - отметил Фуркад.

А вот другие спортсмены разбираться, кто к чему причастен, не пожелали. Сборная Чехии первая отказались ехать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень. Затем к бойкоту присоединилась Норвегия и Великобритания, фамилии биатлонистов которой вряд ли вообще кто-то вспомнит. После таких демаршей решение Международного союза отстранить российских спортсменов не стало неожиданностью. Но оппонентов такой вердикт не устроил. Главы Союзов биатлонистов Норвегии и Чехии потребовали лишить Россию права проведения и чемпионата мира по биатлону 2021 года.

"Я считаю, что неправильно проводить чемпионат мира в России. Этот вопрос будет обсуждаться на следующем конгрессе. Спешить некуда", - заявил Глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик.

Конечно, в России признают, что проблемы с допингом действительно есть. Но нельзя отрицать и откровенную политизированность данного скандала, а также двойные стандарты WADA. Многим спортсменам из США и Великобритании оно легально разрешало принимать допинг, якобы в связи с болезнью. Большинство норвежских биатлонистов, например, вообще оказались астматиками. Но в применении допинга обвиняют россиян.

Оспорить решение Международного союза российские спортсмены вряд ли успеют. Восьмой этап Кубка мира состоится уже в марте следующего года. В ближайшие недели IBU назовет страну, которая займется подготовкой к международным стартам.

Анна Пешехонова, Александр Панюшкин, Юлия Степина. "ТВ Центр".