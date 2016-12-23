Совфед принял заявление в связи с убийством посла Карлова в Анкаре
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Совет Федерации принял специальное постановление в связи с убийством посла России Андрея Карлова. Сенаторы назвали это преступление бесчеловечным актом.
Специальное постановление в связи с убийством в Анкаре посла России Андрея Карлова приняли в Совете Федерации. Итоговое заседание осенней сессии сенаторы начали с минуты молчания в память о дипломате, передает "ТВ Центр".
В Совфеде решительно осудили это преступление и назвали его бесчеловечным актом. А также обратились к парламенту Турции, призывая своих коллег оказать содействие компетентным органам в расследовании нападения.
Сенаторы подчеркнули, что необходимо разработать надежную и эффективную систему по предотвращению подобных терактов в будущем. Также на заседании высказались в пользу создания широкой международной коалиции по противодействию терроризму.
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