Мутко обвинил в появлении доклада Макларена нечистоплотных людей

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Обвинения России в наличии государственной допинговой политики являются голословными. Показания давали люди, которые сами нечисты на руку, заявил Виталий Мутко. По его словам, несмотря на это, российская сторона все равно должна серьезно отреагировать на доклад Ричарда Макларена.

Показания для докладов независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена давали нечистые на руку люди, считает вице-премьер России Виталий Мутко. По его словам, в Москве все равно будут сделаны серьезные выводы, передает "Интерфакс".

"Последние доклады ведут к тому, чтобы доказать наличие государственной (допинговой, - прим. ред.) политики, и основаны на голословных показаниях людей, которые сами являются нечистоплотными. Для нас это печальный факт, мы должны сделать серьезные выводы. Мы должны серьезно отреагировать на этот доклад", - подчеркнул Мутко на коллегии Минспорта страны.

Вместе с тем, бывший министр спорта призвал изменить психологию тех спортсменов, которые считают, что победы без допинга не достичь. По его словам, необходимо сделать все, чтобы вернуть имидж российскому спорту и "очистить его". "В некоторых видах спорта, как в тяжёлой атлетике, бытует мнение, что без допинга победить нельзя. Если мы это не сломаем, ничего не получится", - отметил он.

Кроме того, вице-премьер попросил регионы усилить борьбу с запрещенными препаратами, информирует ТАСС. По его словам, на региональном уровне часто прибегают к самым разным способам для того, чтобы попасть в расширенный список сборных команд.

"Вы знаете, что проблемы с допингом в стране существуют. Но они не выходят за рамки тех проблем, которые существуют в других странах", - подчеркнул вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

Мутко напомнил, что в 2016 году было зафиксировано пять нарушений антидопинговых правил в российском спорте, кроме случаев с мельдонием. По его словам, ответственность при выявлении допинговых нарушений должны нести руководители, а также те, кто работает со спортсменом, в случае выявления их вины.

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