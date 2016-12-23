Во Франции усилили охрану общественных мест из-за угрозы терактов

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Французские власти в преддверии рождественских праздников усилили охрану общественных мест из-за угрозы террористических атак. В некоторых городах ярмарки и центральные улицы оцеплены по периметру, проезд для грузовиков закрыт. Проход только через полицейские посты.

Вход на главную в стране праздничную ярмарку в Страсбурге превратился в полицейский КПП. Когда в ноябре всего за неделю до открытия рождественского базара здесь задержали четырех подозреваемых в подготовке теракта, в Страсбурге ввели максимальные, по оценке властей, меры безопасности. Закрыли проезд в исторический центр, установили полицейское оцепление по всему его периметру. После атаки в Берлине тот максимум показался недостаточным. Сосредоточенные люди в форме и с автоматами наперевес - теперь отнюдь не редкий для праздничного Страсбурга кадр, передает "ТВ Центр".

Не бояться выходить из дома французов публично призвал глава МВД. Франция, по данным Европола, по-прежнему лидирует в списке европейских стран с наиболее высокой террористической угрозой. Но сейчас, уверяет Брюно Ле Ру, на охрану порядка брошены все силы - то есть буквально весь личный состав полиции и средства.

"Мы создаем специальные зоны безопасности в местах массового скопления людей. А в местах подъезда к ним ставим барьеры, чтобы предотвратить возможность проезда транспортных средств", - отметил министр внутренних дел Франции.

В пережившей атаку террористов Ницце рождественскую ярмарку, к примеру, обнесли двухметровым железным забором. В Леоне огородили дорожными блоками. А в популярном у туристов эльзасском Кольмаре вообще забаррикадировали все подъезды к центру: любоваться световым шоу и лакомиться местной кухней можно только во время пешей прогулки.

На следующий день после трагедии в Берлине у каждого входа на парижские рождественские ярмарки установили тумбы - их поставили прямо посередине, фактически загородив проход, но зато, уверяет полиция, полуторатоннная бетонная конструкция станет надежным заграждением в случае возможной атаки.

Такими же обещали окружить и знаменитый Собор Парижской Богоматери, где в субботу пройдет главная в стране католическая служба, и все основные столичные достопримечательности. Их в эти праздничные дни собираются посетить почти 13 миллионов человек.

В саму рождественскую ночь обеспечивать порядок на улицах французской столицы будут около четырех тысяч полицейских и еще 2 тысячи военных. Один из самых светлых любимых в Европе праздников сейчас нуждается в особой охране.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра".