Суд дал 15 суток водителю, устроившему гонки в аэропорту Казани

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Суд в Казани арестовал водителя, протаранившего пожарный въезд на территории казанского аэропорта. Ему назначили наказание в виде 15 суток административного ареста. Ранее на мужчину уже было составлено 20 протоколов о правонарушениях и еще два, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Лаишевский районный суд Татарстана назначил наказание в виде 15 суток административного ареста водителю, который уходя от полицейской погони, протаранил въезд на территорию казанского аэропорта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

В отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела по статьям "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества".

Отмечается, что на нарушителя уже было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях, которые связаны с правилами дорожного движения, и еще два - связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что вечером 21 декабря нарушитель въехал в терминал аэропорта Казани на автомобиле ВАЗ-2115, пробив стеклянные двери. Затем он оказался на привокзальной площади, где его и задержали. Установлено, что водитель был в состоянии наркотического опьянения.