Прокуратура требует арестовать шансонье Новикова за мошенничество

Теги: Общество суд екатеринбург

Известный российский бард Александр Новиков обвинен в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК "Бухта Квинс". Сумма ущерба составляет 35,6 миллиона рублей. Отмечается, что 23 декабря Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения.

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения известному российскому шансонье Александру Новикову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Новиков 22 декабря принимал участие в очных ставках по делу о мошенничестве с недвижимостью в Свердловской области, которое было возбуждено в конце 2015 года. Одним из его фигурантов является экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов.

Сам Шилиманов был задержан 19 декабря. Суд арестовал его на 72 часа.

По данным "Интерфакса", Новикову предъявлено обвинение "в хищении денежных средств путем злоупотребления доверия пайщиков ЖК "Бухта Квинс" в особо крупном размере. Сумма ущерба составляет примерно 35,6 миллиона рублей.

Александр Новиков является автором-исполнителем русского шансона. В его репертуаре более 400 песен. Самыми известными из них являются "Извозчик", "Шансоньетка", "Уличная красотка", "Школьный роман" и ряд других.

У 63-летнего барда ранее уже были проблемы с законом. В 1985 году Новиков был осужден Свердловским судом на 10 лет лишения свободы. Согласно официальной версии, это было связано с его деятельностью по изготовлению и сбыту фальшивой электромузыкальной аппаратуры. Спустя пять лет он был освобожден. Кроме того, позднее Верховный суд России отменил приговор в связи с отсутствием состава преступления.