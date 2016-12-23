В Люблино у ТЦ "Москва" убили китайца

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На юго-востоке Москвы у торгового центра обнаружено тело иностранца. По данным правоохранителей, мужчину до смерти избили трое неизвестных.

В столичном районе Люблино на территории торгового центра "Москва" обнаружено тело иностранного гражданина, предположительно китайца. Как сообщили в полиции, мужчину до смерти избили трое неизвестных, передает РИА Новости.

В настоящее время правоохранители ведут поиск преступников. Известно, что убийцы были одеты в короткие куртки, черные штаны и армейские ботинки.

Посольство Китая подтвердило гибель своего гражданина. Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы неизвестные забили до смерти японца.

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