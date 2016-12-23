Путин назвал рекордно низкой инфляцию по итогам 2016 года

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Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция по итогам 2016 года составит 5,5%. По словам главы государства, это рекордно низкий показатель. Также он отметил, что сельхозпроизводство в стране в 2016 году вырастет минимум на 4%.

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция по итогам 2016 года будет на уровне 5,5%. Об этом, как сообщает "Интерфакс", глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции.

"Скорее всего, это будет в районе 5,5%, то есть это рекордно низкий уровень инфляции. Это дает все основания полагать, что мы сможем достичь целевых показателей и в ближайшее время выйти на параметры 5% и далее 4% инфляции", - отметил президент России.

По его словам, лучший годовой показатель инфляции был в стране по итогам 2011 года. Он составлял 6,1%. Глава государства добавил, что в 2015 году инфляция "даже для нашей экономики была достаточно высокой". "Связано это в том числе с импортозамещением в сельском хозяйстве", - отметил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что в 2015 году возникли некоторые диспропорции на рынке. Не все удалось заместить собственным производством.

Вместе с тем, глава государства отметил, что сельхозпроизводство в России в 2016 году вырастет минимум на 4%.

Кроме того, президент подчеркнул, что отток капитала из страны в 2016 году сократится до 16-17 миллиардов долларов с 57 миллиардов в 2015 году. "Давайте посмотрим в динамике: 2014 год - свыше 500 миллиардов долларов отток, 2015 - 57 миллиардов, в этом году за первые 9-10 месяцев было 9 миллиардов, по году будет $16-17 миллиардов - это с учетом выплаты кредитов и так далее", - сказал Путин. Он также назвал эту динамику хорошей.

"В целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу, он реализуется, и реализуется со знаком плюс - в целом", - отметил он.