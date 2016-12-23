Внук Сталина скончался с книгой "Мой дед – святой" в руках

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У скончавшегося на улице в Москве внука Сталина была обнаружена книга, которую он написал в память о деде. Книгу "Мой дед Иосиф Сталин. Он – Святой" нашли в ручной клади Евгения Джугашвили.

Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили скончался с книгой "Мой дед Иосиф Сталин. Он – Святой" в руках. Когда мужчина вышел из дома в последний день своей жизни, он взял с собой труд, написанный им в 2015 году в память о лидере СССР.

Как пишет Life, книжку нашли в ручной клади Джугашвили. Куда и для чего направлялся внук Сталина с книгой неизвестно.

Евгений Джугашвили, который является внуком Иосифа Сталина, скончался накануне. Мужчина умер на одной из улиц на северо-востоке Москвы. Предварительной причиной его смерти названа остановка сердца.

Евгений Джугашвили - кандидат исторических наук, кандидат военных наук. В 2001 году он возглавил Новую коммунистическую партию Грузии. Кроме того, Джугашвили исполнил роль своего отца в фильме "Яков, сын Сталина".