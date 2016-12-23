Путин заявил о необходимости развития высоких технологий

Теги: путин правительство технологии Пресс-конференция Путина

Правительство России будет работать над тем, чтобы нашей страной вкладывалось больше средств в различные высокие технологии. Владимир Путин отметил, что экспорт информационных технологий вырос до 7 миллиардов долларов. Он добавил, что у нашей страны есть все шансы вписаться в новую технологическую революцию.

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство работает над невосприимчивостью нашей экономики к высоким технологиям. "Да, мы пока в высокотехнологические сферы вкладываем меньше, чем, например, страны ОЭСР", - сказал Путин во время пресс-конференции.

По его словам, экспорт информационных технологий совсем недавно был нулевой, а сейчас он составляет уже 7 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что во многих из направлений Россия является лидером.

Путин также отметил, что Россия должна вписаться в общемировой тренд к переходу к новой технологической революции. Он добавил, что у нашей страны есть все шансы для этого.