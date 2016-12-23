Путин выступил за развитие сети региональных банков

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В России нужна сеть региональных банков, в отношении которых будут действовать не такие жесткие требования регулятора. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу.

Нет никого, кто считал бы, что Центробанк, оздоравливая банковскую систему, действует ошибочно. "Эта работа направлена на защиту интересов вкладчиков", - заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу.

Также президент отметил, что нужна сеть региональных банков, в отношении которых будут действовать не такие жесткие требования регулятора. "При этом можно снизить требования ЦБ к работе таких банков. Но качество самих учереждений от этого не должно страдать", - заявил Путин.

Однако контроль со стороны финансовых властей должен сохраняться, заявил глава государства.