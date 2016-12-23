Путин прокомментировал дело Улюкаева

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Президент России Владимир Путин призвал не делать выводы о виновности бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева до завершения следствия. Тем не менее, глава государства подчеркнул, что считал достаточной полученную информацию для того, чтобы отстранить его от должности в связи с утратой доверия.

Президент России Владимир Путин сказал, что полученных оперативных материалов по делу министра экономического развития Алексея Улюкаева было достаточно для отстранения его от должности.

"Я считаю, что тех материалов, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для отстранения его от занимаемой должности в связи с утратой доверия", - сказал российский лидер во время ежегодной пресс-конференции, передает "Интерфакс".

Вместе с тем, глава государства отметил, что сам не разговаривал с Улюкаевым, передает ТАСС. При этом он считает, что необходимо дождаться решения суда. "До этого делать каких-то предварительных выводов нецелесообразно и вредно", - подчеркнул он.

Также российский лидер прокомментировал другие резонансные дела. Он подчеркнул, что внимательно следит за расследованием убийства оппозиционера Бориса Немцова. Также он подчеркнул, что никаких уголовных дел в отношении экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова нет. Глава государства добавил, что это наносит ущерб деловой и личной репутации любого человека. "То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в СМИ, недопустимо", - отметил он.

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