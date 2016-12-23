Путин ответил шуткой на вопрос о досрочных выборах президента (видео)
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста Wall Street Journal о возможности проведения досрочных выборов президента в России в 2017 году.
Американский журналист из Wall Street Journal спросил Владимира Путина о возможности досрочных президентских выборов в России.
"Какой страны?" - пошутил Путин.
В то же время российский лидер допустил возможность досрочных выборов, однако отметил, что не считает необходимым такой шаг. "Возможно, но не целесообразно", - сказал Путин.
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