Путин ответил шуткой на вопрос о досрочных выборах президента (видео)

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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста Wall Street Journal о возможности проведения досрочных выборов президента в России в 2017 году.

Американский журналист из Wall Street Journal спросил Владимира Путина о возможности досрочных президентских выборов в России.

"Какой страны?" - пошутил Путин.

В то же время российский лидер допустил возможность досрочных выборов, однако отметил, что не считает необходимым такой шаг. "Возможно, но не целесообразно", - сказал Путин.