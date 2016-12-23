Гражданину Китая сломали шею в ТЦ "Москва"

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Убитому на юго-востоке Москвы гражданину Китая сломали шею. Тело 27-летнего мужчины нашли в торговом центре в районе Люблино.

В столичном районе Люблино неизвестные сломали шею 27-летнему китайцу. Тело с переломами и множественными ушибами обнаружили работники торгового центра "Москва" на Тихорецком бульваре, передает Life.

Ранее появилась информация, что трое мужчин в коротких куртках, черных штанах и армейских ботинках до смерти избили китайца. Гибель гражданина Китая подтвердило посольство КНР.

В настоящее время правоохранители ведут поиск преступников. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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