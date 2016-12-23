Путин напомнил о силе ядерного потенциала России
Теги: путин ядерная программа сша трамп Пресс-конференция Путина
Президент России не видит никакой новизны в высказываниях Дональда Трампа о ядерной программе США. По словам Владимира Путина, наша страна на данный момент сильнее любого агрессора. Он добавил, что Россия провела большую работу по улучшению ракетно-ядерного потенциала.
Президент России Владимир Путин отметил, что не видит ничего нового в высказываниях избранного президента США Дональда Трампа касательно ядерного оружия и добавил, что на сегодняшний день наша страна сильнее любого агрессора.
"Если вы внимательно слушали, что я вчера говорил, я говорил об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Россия сегодня сильнее любого потенциального агрессора", - сказал Путин на пресс-конференции.
При этом, он подчеркнул, что наша страна не ставит под сомнение ядерную мощь США.
Также Путин заявил, что Россия провела большую работу по модернизации ракетных войск и ядерного потенциала. По словам президента, наша страна действует в соответствии со всеми международными договоренностями по вопросам ядерной безопасности.
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