Путин напомнил о силе ядерного потенциала России

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Президент России не видит никакой новизны в высказываниях Дональда Трампа о ядерной программе США. По словам Владимира Путина, наша страна на данный момент сильнее любого агрессора. Он добавил, что Россия провела большую работу по улучшению ракетно-ядерного потенциала.

Президент России Владимир Путин отметил, что не видит ничего нового в высказываниях избранного президента США Дональда Трампа касательно ядерного оружия и добавил, что на сегодняшний день наша страна сильнее любого агрессора.

"Если вы внимательно слушали, что я вчера говорил, я говорил об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Россия сегодня сильнее любого потенциального агрессора", - сказал Путин на пресс-конференции.

При этом, он подчеркнул, что наша страна не ставит под сомнение ядерную мощь США.

Также Путин заявил, что Россия провела большую работу по модернизации ракетных войск и ядерного потенциала. По словам президента, наша страна действует в соответствии со всеми международными договоренностями по вопросам ядерной безопасности.