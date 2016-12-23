Путин: нынешняя администрация США разделяет нацию

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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал призывы к американским выборщикам голосовать вопреки обязательствам за Хиллари Клинтон, а не Дональда Трампа попыткой раскола страны.

Призыв к выборщикам не голосовать за Дональда Трампа унижает достоинство нации, заявил российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Президент отметил, что действующая американская администрация пытается свалить все свои неудачи на внешние факторы, но там есть свои системные проблемы. "Все попытки свалить свои неудачи действующая администрация и руководство Демократической партии США пытаются свалить на внешние факторы", - сказал Путин.