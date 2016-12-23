Путин призвал к прозрачности работы WADA
Президент России Владимир Путин заявил, что работа таких организаций, как Всемирное антидопинговое агентство, должна быть прозрачной и проверяемой.
Президент России Владимир Путин заявил, что проблема допинга в отечественном спорте действительно есть. Глава государства отметил, что страна должна работать с международными организациями, такими как Всемирное антидопинговое агентство (WADA). При этом он подчеркнул, что в нашей стране никогда не было поддержки допинга на государственном уровне, передает "Интерфакс".
"По поводу WADA. Я не считаю себя вправе давать оценки деятельности WADA. Это должен сделать Международный Олимпийский комитет. Но совершенно точно, я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и WADA, должна быть прозрачной, понятной, проверяемой. И мы должны знать о результатах работы", - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют и какими средствами. Он подчеркнул, что это не оборонная сфера, чтобы работать в закрытом режиме. "Нас же всегда все призывают к транспарентности. Вот в этой сфере транспарентность совершенно необходима", - подчеркнул глава государства.
Также он отметил, что в допинг-скандалах, которые связаны с Россией, "есть определенная политическая составляющая". В связи с этим президент призвал "очистить спорт так же, как и культуру, от всякой политики".
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