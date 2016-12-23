Путин объяснил появление обвинений в кибератаках со стороны США

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Президент России отметил, что США не в первый раз хотят перекинуть свои промахи на другие страны. Говоря об обвинениях в хакерских атаках со стороны нашей страны, Владимир Путин подчеркнул, что лучше бы американцы искали ошибки в своей системе.

Президент России Владимир Путин заявил, что говоря об обвинениях нашей страны в хакерских атаках, администрация президента США снова пытается переложить свои промахи на других, вместо того, чтобы признавать свои ошибки. "Я уже говорил, что проигравшая сторона ищет виноватых на стороне. Лучше бы искали эти проблемы в себе", – сказал Путин на пресс-конференции.

По его словам, не так интересно, откуда совершена хакерская атака, а более важно то, что она обнаружила. Президент отметил, что в результате кибератак была раскрыта достоверная информация о манипуляциях общественным мнением в США.