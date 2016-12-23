В Подмосковье из горящего дома спасли трех человек

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В Талдомском районе Подмосковья произошел пожар в частном доме. Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции спасли из охваченного огнем здания троих человек.

В Московской области полицейские спасли трех человек из горящего дома. Инцидент произошел в деревне Ахтимнеево Талдомского района, передает АГН "Москва".

Как рассказали в МВД, сотрудники дорожно-патрульной службы полиции увидели огонь на крыше одного из домов. Передав по рации сообщение о пожаре в дежурную часть, полицейские направились к горящему зданию. Заметив в окнах дома силуэты людей, не дожидаясь приезда пожарной службы, сотрудники МВД вошли в дом и стали эвакуировать находящихся в нем людей.

Из горящего здания спасти двух мужчин и женщину. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.