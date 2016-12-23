Путин: предпосылки для новой гонки вооружений создали США

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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции говоря о российско-американских отношениях, прокомментировал вероятность новой гонки вооружений.

Предпосылки для новой гонки вооружений создали США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

"Предпосылки к новой гонке вооружений были созданы США после выхода из договора о нераспространении. Когда одна из сторон вышла из договора и заявила, что будет создавать для себя "зонтик" антиядерный, то вторая сторона должна создавать такой же зонтик и создавать системы, способные преодолеть ПРО. Не мы это придумали. И хочу подчеркнуть, что мы ничего не нарушаем, в том числе по СНВ-3", – сказал Путин.