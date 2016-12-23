Отпечатки пальцев убитого в Милане совпали с отпечатками террориста в Берлине

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Отпечатки пальцев застреленного во время перестрелки в Милане преступника совпадают с отпечатками на грузовике, который протаранил толпу на ярмарке в Берлине.

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине выходец из Туниса Анис Амри ликвидирован в ходе перестрелки в Милане. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, передает "ТВ Центр".

На месте инцидента сейчас работают следователи. По последней информации, личность застреленного удалось установить по отпечаткам пальцев. Они совпали с теми, что были обнаружены на двери грузовика, влетевшего на рождественскую ярмарку в столице Германии.

Рассказать все подробности итальянской спецоперации пообещали в министерстве внутренних дел страны. Для этого глава ведомства Марко Миннити соберет экстренную пресс-конференцию.

Поиски террориста шли по всей Европе. В аэропорту Стокгольма обыскали самолет, прилетевший из Берлина. Появилась информация, что в нем мог находиться Амри, но это не подтвердилось. Не принес успеха и досмотр парома, который шел из Швеции в Данию.

О ходе расследования поступали весьма разноречивые данные. Так, газета Tagesspiegel со ссылкой на немецкие власти писала, что Амри до сих пор может скрываться в Берлине. А немецкая Bild сообщала, что его заметили в пятницу в датском городе Ольборг.

Между тем, в Германии обнародованы первые кадры самого теракта. Несущийся на огромной скорости грузовик заснял видеорегистратор. Фура влетает на ярмарку, и уже через секунды люди бросаются врассыпную.