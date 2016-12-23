Опубликовано видео с места ликвидации подозреваемого в теракте в Берлине

Теги: германия Теракт ликвидация

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине выходец из Туниса Анис Амри ликвидирован в ходе перестрелки в Милане. В полиции уже заявили, что у них нет никаких сомнений - это тот самый террорист. Он оставил отпечатки пальцев на грузовике, который въехал в людей на рождественской ярмарке. А в ходе спецоперации в Италии он успел застрелить офицера полиции.