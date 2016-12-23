Опубликовано видео с места ликвидации подозреваемого в теракте в Берлине
Теги: германия Теракт ликвидация
Подозреваемый в совершении теракта в Берлине выходец из Туниса Анис Амри ликвидирован в ходе перестрелки в Милане. В полиции уже заявили, что у них нет никаких сомнений - это тот самый террорист. Он оставил отпечатки пальцев на грузовике, который въехал в людей на рождественской ярмарке. А в ходе спецоперации в Италии он успел застрелить офицера полиции.
"Без всяких сомнений, застрелен террорист, совершивший нападение на рождественскую ярмарку в Берлине", - цитирует "ТВ Центр" главу МВД Италии Марко Миннити.
Поиски Аниса Амри шли по всей Европе. В аэропорту Стокгольма обыскали самолет, прилетевший из Берлина Появилась информация, что в нем мог находиться подозреваемый, но это не подтвердилось. Не принес успеха и досмотр парома, который шел из Швеции в Данию. Преступника искали целых четыре дня.
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