Путин опроверг слухи о пытках задержанных украинских диверсантов

Теги: путин Украина задержание

Задержанных в Крыму украинских диверсантов никто не пытал, заявил Владимир Путин. По его словам, в планируемых преступлениях они признались сами.

Украинских военных разведчиков, которые были задержаны в Крыму, никто не пытал, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Об этом сообщает "Интерфакс". По его словам, они сами рассказали о номерах своих частей и заданиях.

"Они дают полный расклад. Не только фамилию, имя, отчество и установочные данные, они дают названия своих частей, имена командиров, подразделения, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки на территории России, в том числе в Крыму", - подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что поддерживает обмен лиц, которых удерживают в Донбассе и на Украине, в формате "всех на всех". "Мы делаем все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент Порошенко высказал идею обмена "всех на всех". И я лично с этим полностью согласен", - сказал он.

Тем не менее, Путин подчеркнул, что за этой формулой "стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса". По его словам, в ДНР и ЛНР недовольны тем, что все лица, удерживаемые в Донбассе, признаются Киевом удерживаемыми незаконно. "Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен", - отметил он.

Российский лидер добавил, что в этом формате нужно принять решение об их помиловании и выпустить всех. "Иначе договориться будет очень сложно", - подчеркнул он.

Вместе с тем, президент отметил, что в будущем готов подумать над актами амнистии в отношении задержанных граждан Украины. Однако для начала должна прекратиться их противозаконная деятельность, в том числе по подготовке террористических актов, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос украинского журналиста по поводу возможного освобождения украинских режиссеров и сотрудников СМИ.

Читайте также:

В ЛНР сообщили о 40 погибших украинских военных под Дебальцево

Арестованные в Крыму диверсанты дали признательные показания

ФСБ показала видео задержания украинских диверсантов в Крыму