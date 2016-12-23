Путин уверен в развитии отношений с Турцией, несмотря на теракт

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Президент России уверен, что отношения с Турцией будут развиваться, несмотря на убийство Андрея Карлова. Владимир Путин заявил, что появились факты того, что кто-то хочет разрушить российско-турецкие отношения. Кроме того, он оценил помощь Турции и Ирана в урегулировании сирийского конфликта.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что убийство посла нашей страны в Турции Андрея Карлова не помешает развитию российско-турецких отношений. "Убийство нашего посла было покушением на Россию и на российско-турецкие отношения", - сказал Путин на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что раньше скептически относился к высказываниям о том, что наш военный самолет не мог быть сбит без решения высшего руководства. Однако президент добавил, что затем появились факты, которые демонстрируют проникновение элементов, разрушающие российско-турецкие отношения.

Кроме того, Путин признал огромную роль в освобождении Алеппо президентов Турции и Ирана. Но при этом подчеркнул, что без участия нашей страны это тоже было бы невозможно. Президент отметил, что на завершающем этапе освобождения Алеппо речь шла о выведении из города 100 тысяч человек. Он сказал, что эвакуация из сирийского города стала крупнейшей гуманитарной акцией в современном мире.

Путин также заявил о готовности развивать "востребованный формат" урегулирования в арабской республике с участием Ирана и Турции, а также других стран. Президент добавил, что следующим шагом должно стать прекращение огня на всей территории Сирии.