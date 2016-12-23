Вячеслава Шалевича похоронили на Ваганьковском кладбище

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В Москве простились с Вячеславом Шалевичем, актёром, без которого театральную жизнь столицы представить просто невозможно. Зрители запомнили его и по ролям в кино. Прощались с артистом в театре имени Вахтангова, где Вячеслав Анатольевич прослужил всю жизнь.

В театр Вахтангова пришли поклонники, близкие, коллеги и друзья Вячеслава Шалевича, те, кто долгие десятилетия приходили к нему на премьеры. Вячеслава Шалевича неслучайно называли рыцарем Вахтанговского театра. Он родился и вырос практически в его дворе, по соседству на Арбате. С детства мечтал об этой сцене и больше полувека ей служил. Сыграл почти во всех легендарных спектаклях "Принцесса Турандот", "Идиот", "Иркутская история". И даже когда возглавил театр имени Рубена Симонова из Вахтанговского не ушел, передает "ТВ Центр".

"Разный, разнообразный, широкий, грустный, саркастичный, с юмором, с саркастическим юмором, мы много спектаклей играли вместе", - рассказал актер Евгений Князев.

Обаятельная улыбка, неповторимый, сразу запоминающийся, с легкой хрипотцой голос. Врожденная интеллигентность и достоинство. Про него говорили - умный актёр и универсальный. Может играть всё. Он доказывал это не раз на сцене и в кино. Абсолютно разные персонажи. Вальяжный пан Поэт в "Кабачке Тринадцать стульев", муж-тиран в фильме "Три тополя на Плющихе", американский дипломат и разведчик в "Семнадцати мгновениях весны", капитан команды в легендарных "Хоккеистах" - он до съемок и на коньках-то стоять не умел, но зрители поверили ему настолько, что считали - Шалевич должен играть за сборную.

Коллеги его всегда и ценили за удивительное чувство команды, за то, что был партнером и другом. "Я когда пришел в театр, он меня так взял за руку и держал. И вот 35 лет мы с ним в одной гримерной просидели. Я вам скажу, что на театре очень трудно найти друзей. А таких как он был вообще больше не будет", - отметил актер Михаил Васьков.

Для Клары Новиковой и Валерия Гаркалина он навсегда мастер. Они учились в ГИТИСе на курсе Шалевича. "Он был фантастический педагог. Он был замечательным артистом, но мало кто знал, что он фантастический педагог", - заявила Клара Новикова.

Меньше месяца назад Вячеслав Шалевич еще выходил на родную сцену. Ему стало плохо во время спектакля "Пристань", где он играл Галилео Галилея. От госпитализации поначалу отказывался. Но 3 декабря его увезли в больницу. Реанимация, кома, из которой он уже не вышел. Коллеги в театре верили до последнего, что Шалевич из той несгибаемой вахтанговской гвардии, он сильный, обязательно выкарабкается и вернётся.

"Он - великий человек, великий актер, великий педагог. И я думаю, что можно позавидовать небесам, какая у них труппа собралась сейчас Ульянов, Яковлев, Шалевич", - сказал Олег Чудницов.

Вахтанговский театр в пятницу провожал своего рыцаря аплодисментами. Похоронили Вячеслава Шалевича на Ваганьковском кладбище.

Юлия Богоманшина, Павел Винокуров, Юрий Тимошин, Александр Марченко, "ТВ Центр".