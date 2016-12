На Мальте сел захваченный ливийский A320 с 118 пассажирами

В небе Ливии захвачен пассажирский самолет A320 местной авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший внутренний рейс. В настоящее время авиалайнер приземлился в аэропорту Мальты.

По данным СМИ, на борту захваченного самолета находится один угонщик. Он утверждает, что у него есть ручная граната, которую он угрожает взорвать.

О захвате самолета уже проинформированы власти Мальты. Об этом сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM