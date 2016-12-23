На Мальте сел захваченный ливийский A320 с 118 пассажирами
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Неизвестный захватил пассажирский самолет A320 авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший внутренний рейс в Ливии. Захваченный лайнер уже приземлился в аэропорту Мальты. По данным СМИ, на борту находится один угонщик. Он утверждает, что у него есть ручная граната.
В небе Ливии захвачен пассажирский самолет A320 местной авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший внутренний рейс. В настоящее время авиалайнер приземлился в аэропорту Мальты.
По данным СМИ, на борту захваченного самолета находится один угонщик. Он утверждает, что у него есть ручная граната, которую он угрожает взорвать.
О захвате самолета уже проинформированы власти Мальты. Об этом сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат.
Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.
На борту находятся 118 человек. О мотивах захватчика лайнера пока не сообщается.