За 10 лет общее количество ДТП в Москве снизилось

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2016 год стал самым низкоаварийным в Москве за последние 10 лет. В столице произошло чуть больше 8,2 тысячи ДТП.

Уходящий год стал самым низкоаварийным в Москве за последние 10 лет. В столице произошло чуть больше 8,2 тысячи ДТП. Для сравнения в 2007 году эта цифра приблизилась к 15 тысячам, передает "ТВ Центр".

Несмотря на положительную статистику, на дорогах Москвы в этом году погибли около 500 человек. Избежать большего числа удалось, благодаря быстрому прибытию на место ДТП экстренных служб, установке новых пешеходных переходов и светофоров, в том числе, и по просьбе самих жителей, а также работе камер видеофиксации. За этот год в городе появилось еще 600 камер, и сейчас их почти полторы тысячи.

"За 10 лет количество автомобилей увеличилось, интенсивность движения за 10 лет выросла, при этом количество погибших, количество пострадавших и количество самих ДТП упало", - отметил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.