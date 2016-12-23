Подозреваемого в убийстве 4 человек в Подмосковье задержали спустя 3 года

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В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве четырех человек, которое было совершено в 2014 году. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Раменском районе Подмосковья задержан местный житель, который подозревается в убийстве четырех человек, передает "ТВ Центр".

Преступление было совершено ещё в феврале 2014 года. Возле железнодорожной станции в посёлке Родники произошла перестрелка, о которой в полицию сообщил таксист. Оперативники прибыли на место и обнаружили трёх убитых мужчин с огнестрельными ранениями, ещё один был госпитализирован, но позже скончался. Выяснилось, что двое из убитых были ранее судимы.

"Была установлена причастность к совершению указанных преступлений двух местных жителей, которые были объявлены в федеральный розыск. В настоящее время один из подозреваемых, ранее судимый 44-летний мужчина, задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Елена Фокина.