Оставленные во дворах машины мешают уборке снега

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Бомбардировке льдом и снегом в результате действий коммунальщиков могут подвергнуться автомобили, припаркованные вблизи жилых домов. Хозяева обнаруживают свои машины в ужасном состоянии и подчас не знают, кто по закону виноват и что делать. Ответственными могут быть обе стороны. И тот, кто оставил своё имущество в неположенном месте - ведь парковка во дворах у большинства многоквартирных домов при проектировании не предусматривалась. И тот, кто вольно или невольно это имущество повредил.

Автомобиль Татьяны Александровой сейчас выглядит так, как будто она попала на нем в аварию, хотя девушка даже из двора не выезжала. Лобовое стекло - в трещинах, на кузове - многочисленные вмятины. А еще оторванные номера, снесенные зеркала и чуть ли не пробоины на крыше. Все это, утверждает Татьяна, дело рук коммунальщиков, которые сбросили снег с крыши прямо на ее автомобиль. В интернете такие видео бомбардировок - не редкость, передает "ТВ Центр".

В Гагаринском районе Москвы глыбы снега и льда, конечно, поменьше, но и они представляют угрозу. Свою иномарку Татьяна оставила совсем рядом с подъездом, на этом месте теперь огромные снежные кучи. Почти вплотную к дому в этом дворе паркуются многие, несмотря на предупреждения коммунальщиков. Табличка на стене - на крыше наледь, поэтому машины ближе, чем за 15 метров от фасада лучше не ставить. Но другого места, если посмотреть внимательно на этот узкий тротуар вдоль дома, для автомобилей здесь просто нет.

Чтобы убрать снег с многоэтажек на Ленинском проспекте, коммунальщики изобрели ноу-хау. Те автомобили, которые нельзя отогнать подальше, они просто накрывают матрасами. "Меры предосторожности приняты, защита какая-то есть. Матрасы надежные, плотные. Материал выкидывают люди", - рассказал мастер ГБУ "Жилищник Гагаринского района" Москвы Андрей.

Точно так же, уверяют, было и с машиной Татьяны. Водителя не нашли, поэтому действовали по привычной схеме. Тем более, что прикрывать ее от падающего сверху льда якобы было уже бесполезно. Более того, дорогую машину, рассказывают рабочие, потом даже отогнали подальше от подъезда. Татьяна, вернувшись домой, обнаружила ее за 10 метров от того места, где оставила перед уходом.

"У меня уже есть видеозаписи, на которых видно, как они отгоняли мою машину, это просто варварство - по-другому не назовешь. Они ее поднимали, она у них падала, ее тащили. А у меня коробка-автомат. Я когда ее завела, она начала хрустеть, то есть с коробкой, по всей видимости, тоже проблемы", - рассказала Александрова.

Татьяна уже написала заявление в полицию о порче имущества. Все попытки найти общий язык с коммунальщиками успехом не увенчались. Сами мастера настаивают - они перед сложным выбором. Сейчас оттепель, снег налипает на крышах и козырьках и в любую минуту может соскользнуть вниз. А это смертельная опасность даже не для автомобилей – прежде всего, для самих жильцов.

Вход в детский сад - рядом с той самой предупреждающей табличкой не ставить рядом автомобили. Получается, коммунальщики жертвуют чужой техникой, чтобы не покалечить детей. Но юристы считают, зачастую машины подставляют под удар сами владельцы.

"В случае, если припаркован был автомобиль на пожарном проезде у стены дома, по сути, в неположенном месте, тогда риск гибели имущества, риск повреждения имущества, автомобиля лежит на указанном гражданине, собственнике который его туда припарковал", - рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Иномарка Татьяны не была застрахована. Компенсации за ущерб, он оценивается примерно в 200 тысяч рублей, девушка добивается от коммунальщиков. Чтобы доказать их вину, требует показать записи с камер видеонаблюдения, установленных на доме. Правда, и это еще не будет гарантированной уликой - на узком тротуаре между ответственностью жильцов и халатностью коммунальщиков слишком тонкая грань.

Борис Иванин, "ТВ Центр".