В метро появился поезд в честь Кубка конфедераций

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В московском метро запущен поезд в честь Кубка конфедераций ФИФА 2017 года. Состав начал курсировать по Кольцевой линии.

В метро запустили тематический поезд, посвящённый двум важным спортивным событиям Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, передает "ТВ Центр".

Состав начал курсировать по Кольцевой линии. Оформление каждого вагона знакомит пассажиров с городами России, где следующим летом пройдут соревнования. В поезде есть информация о том, где получить билеты и паспорт болельщика, который дает дополнительные преимущества своему обладателю.