Путин: российская экономика приспособилась к ценам на нефть

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Результаты в экономике России оказались лучше, чем прогнозировалось, заявил Владимир Путин. По его словам, это произошло при том, что цена на нефть была ниже, чем ожидалось. При этом он отметил, что во второй половине 2017 года цены на "черное золото" стабилизируются на сегодняшнем уровне.

Несмотря на то, что цена на нефть была ниже ожидаемого, результаты в российской экономике оказались лучше, чем прогнозировалось, заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

"Те результаты, которые мы получили, мы их получили исходя из того, что реальная ситуация, по сравнению с нашими прогнозами, была сложнее, хуже для нас. Потому что мы считали бюджет 2016 года исходя из расчета 50 долларов за баррель, а он оказался 40 долларов", - сказал президент на ежегодной пресс-конференции.

"Несмотря на это и ВВП, тенденции изменились, и инфляция, мы сохранили резервы". "Это очень существенный фактор в общем анализе происходящих в экономике событий. Ситуация хуже в мировой экономике, а результат у нас лучше получился. Это значит, что экономика приспособилась и на этой базе будет развиваться, безусловно", - сказал он.

Вместе с тем, Путин отметил, что сокращение Россией добычи нефти по договоренности с ОПЕК в первом полугодии 2017 года будет плавным. Таким образом, оно не повлияет на экономику страны, но может привести к росту нефтяных цен. По его словам, рост в 10 долларов за баррель даст дополнительный доход для российского бюджета в 1,75 триллиона рублей и в 750 миллиардов рублей для отечественных нефтяных компаний.

Также глава государства отметил, что Москва рассчитывает, что во второй половине 2017 года излишки нефти уйдут с рынка, и цены на "черное золото" стабилизируются на сегодняшнем уровне. "Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка уйдут, и цены на нефть стабилизируются. Рассчитываем, что они стабилизируется на сегодняшнем уровне", - сказал он.

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