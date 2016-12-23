Почти 30 кошек остались без крова после пожара в Зеленограде

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Кошкам из Зеленограда ищут новый дом. Жилья их лишил пожар: выгорело все, досталось и самим животным. Кого-то удалось выходить, а кого-то так и не спасли. Сама хозяйка оказалась в больнице. Пока погорельцев приютили волонтеры и даже разместили в интернете "портрет" каждой кошки с подробным рассказом о ней. Но если новых хозяев не найдут, кошки могут оказаться на улице.

В сгоревшей квартире собака Женя растерянно озирается по сторонам и испуганно принюхивается. Раньше это был дом, который она охраняла. Сейчас о былом уюте ничто не напоминает.

Закопченные стены, перевернутые миски и пустые домики для кошек. Здесь всего в двух комнатах их обитало почти тридцать. Жили тесно, но дружно, пока на кухне из-за короткого замыкания не загорелся холодильник. Хозяйка чудом выбралась сама, животных вытаскивали уже соседи, передает "ТВ Центр".

"Вбегаю, дверь открыта, здесь уже сосед обгоревший. Здесь она уже на коленях, вся черная, обгорели волосы, отсюда уже валит черный дым, а в конце коридора с кухни просто живой огонь. В панике я начала вбегать, хватать, бросать животных, вот сюда, к лифту", - рассказала волонтер Ольга Остапчук.

Кадры, снятые сразу после пожара. Ошалевшие животные сидят, прижимая уши. Они надышались дымом. Нескольких кошек спасти не удалось. Остальных волонтеры пытаются выходить и найти им новых хозяев. Пока разобрали по своим домам.

Белоснежный Архип, которого едва отмыли от копоти, все время норовит спрятаться в шкаф. А вот юная Лика - ей нет еще и года - уже играет, как ни в чем не бывало. У каждой кошки в этом стихийном приюте свой характер, но общая судьба - все они в свое время оказались выброшенными на улицу. Там их подобрала хозяйка сгоревшей квартиры. Хотела вылечить. Но после пожара медицинская помощь и госпитализация потребовалась ей самой, а не только кошкам.

"Мы отвезли пятерых в стационар, где, к сожалению, погибла одна кошечка, не смогли ее откачать. Слишком сильный был ожог легких. Четыре котика уже на передержках у других людей. Нам надо как можно скорее их пристроить, потому что кошечкам некуда возвращаться. Они все ищут дом", - сказала волонтер Мария Тюрина.

Волонтеры уже разместили объявления в социальных сетях. Подробно рассказывают про возраст, характер и повадки каждой кошки. Например, полосатая Кейси очень любит запрыгнуть на самый верх и затаиться под потолком. Ее подруга Келли прихорашивается на самом виду. А строгая Мелисса очень не любит шумных игр и по-кошачьи наводит порядок. В комментариях пушистым и мурлыкающим умиляются многие, но реальных претендентов, желающих взять питомца не много, но и их ждет строгий отбор.

"У нас составляется договор, записывают паспортные данные, туда вклеивается фотография кота, все это записывается, документируется. И ненавязчивое отслеживание - как это приюты практикуют - в течение какого-то времени. Просим присылать отчеты", - пояснила волонтер Татьяна Преснякова.

В сгоревшей квартире, пока хозяйка в больнице, планируют сделать ремонт, но произойдет это, видимо, не скоро. Все деньги, которые собирают через интернет, уходят на корм животным. Хотя не меньше они нуждаются в добром слове, которое, как известно, и кошке приятно. Особенно из уст владельца.

Борис Иванин, Евгений Рыбин, Александр Козликин, "ТВ Центр".

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