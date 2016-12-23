Главную новогоднюю елку России украсили в ретро-стиле

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К празднику готова! Главную елку страны, которую еще неделю назад привезли на Соборную площадь Кремля из Истринского леса, наконец нарядили. Украсить дерево было непросто. Вешать игрушки и мишуру предстояло на ель, высотой почти с десятиэтажный дом. К тому же деревце, прямо скажем, нехуденькое: размах ветвей доходит до 15 метров. Так что без помощи Деда Мороза и на сей раз не обошлось.

Чтобы украсить такую 30-метровую красавицу понадобилось около тысячи елочных игрушек и несколько десятков метров гирлянды. Совы, белки, шишки и сосульки - все как из советского детства. Организаторы который год подряд украшают главную елку страны в ретро-стиле, передает "ТВ Центр".

Подбор такого образа - дело непростое. Пять дней бригада из 20 человек примеряла и корректировала нарядный "костюм". Основа - традиционные шары в цвет триколора. Достали из кремлевских "антресолей". Подумали и чем удивлять будут.

"В этом году освещение баннера, если вы обратили внимание, такое впечатление, что Дедушка Мороз переодевается, это в темноте более эффективно смотрится", - сообщил главный инженер монтажного предприятия Сергей Чапачкин.

Образ новогодней красавицы оценил и сам Дед Мороз. Но самые главные дизайнеры, конечно же, дети. В этом году к украшению этой елки приложили руку воспитанники детского дома из Сергиева Посада, где живут малыши, которые практически не видят и не слышат.

Для этих детей повесить колокольчик на елку - целая миссия. Ведь они в буквальном смысле делают это вслепую, зато чувствуют всем сердцем.

"Есть те, которые действительно могут воспринимать мир исключительно благодаря тактильным ощущениям, поэтому часть ребятишек кремлевскую елку не видели, но они постарались ее почувствовать и вот когда они одевали игрушки, они трогали веточки для того, чтобы иметь представление, какая она", - рассказала организатор акции "Наряжаем кремлевскую елку" Ева Меркачева.

За украшение елки - новогодние подарки. Подарком станет и сама елка. После праздников она, конечно, уже не будет радовать красотой, зато принесет пользу.

"Каждый год елка живет, она продолжает жить дальше, в прошлом году это были скворечники, которые были переданы в разные регионы России для того, чтобы туда прилетали птицы", - сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Но пока о своем будущем этой елке думать рано. Ведь на носу праздничное настоящее. Уже через несколько дней ее ждет главный выход в свет. На Кремлевскую елку придут дети со всех концов страны.

Елена Сахно, Дмитрий Панов, Константин Кузнецов, "ТВ Центр", Москва.