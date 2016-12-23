Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо

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Стороны сирийского конфликта вплотную подошли к тому, чтобы достичь договорённости о полном прекращении огня в Сирии. Об этом Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Подводя итоги завершившейся операции по освобождению важнейшего сирийского города Алеппо, глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что она прошла в два этапа. В ходе первого сирийской армией было освобождено 115 кварталов. Были созданы гуманитарные коридоры, по которым из города выведены почти 110 тысяч человек, девять тысяч боевиков сложили оружие, передает "ТВ Центр".

Вторым этапом стало освобождение южной части восточного Алеппо, и помощь жителям города. Ход операции круглосуточно обеспечивала группа российских офицеров. К работе были привлечены специалисты ООН и других международных организаций.

"Для проведения этой операции с 15 декабря были прекращены боевые действия, чтобы обеспечить проведение крупнейшей, масштабной гуманитарной операции, которая заключалась в выводе радикально настроенных боевиков и членов их семей - женщин, детей. Мы для того, чтобы обеспечить безопасный выход из этих коридоров, вынуждены были разминировать заминированный ранее боевиками ряд площадей и территорий. В итоге - операция завершена. И здесь я не могу не сказать ещё раз о том, что она проходила по вашему поручению в тесном контакте с нашими коллегами из Турции и Ирана", - доложил Шойгу.

"Мы с вами хорошо понимаем, что освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии и, надеюсь, в регионе в целом. Эта работа, безусловно, - и здесь нет никаких сомнений - закончилась таким образом, особенно в завершающей её части, касающейся гуманитарной операции, при прямом, если не сказать при решающем участии и влиянии наших военнослужащих. И в этой связи хочу вас попросить передать им самые наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу", - заявил Путин.