Москва попала в тройку самых популярных направлений в Новый год

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Названы самые популярные направления внутреннего туризма в период новогодних праздников. Столица вошла в тройку лидеров.

Москва оказалась в тройке самых популярных направлений внутреннего туризма в период новогодних праздников, передает "ТВ Центр".

По данным Ассоциации туроператоров России, лидерами стали Красная поляна, Москва и Санкт-Петербург. И если ажиотаж вокруг горнолыжного курорта несколько спал, по сравнению с предыдущими годами, то российская столица примет на 10% больше туристов, чем прошлой зимой.