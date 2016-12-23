Путин заступился за осужденную за SMS о танках россиянку
Владимир Путин пообещал разобраться в деле осужденной на семь лет за сообщение о танках россиянки. По словам президента, принятое судом решение в отношении Оксаны Севастиди неоправданно жесткое.
Россиянка Оксана Севастиди, получившая семь лет тюрьмы за отправленное в 2008 году сообщение о замеченной ей военной технике в районе Сочи, осуждена неоправданно жестко. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в пятницу.
"Она же написала то, что видела. Это все видели. Значит, это не представляло из себя тайны большой", - подчеркнул президент.
Путин признал, что не знает подробностей этого дела, но пообещал "посмотреть на суть претензий".
Оксана Севастиди была осуждена в 2016 году на семь лет за отправленное в 2008 году смс-сообщение приятелю. В нем она написала, что видела как по железной дороге в сторону Абхазии движется состав, груженый военной техникой.
В январе 2015 года женщина была арестована. Ее обвинили в государственной измене в форме шпионажа.
Читайте также:
Путин: российская экономика приспособилась к ценам на нефть
Путин ответил шуткой на вопрос о досрочных выборах президента (видео)
Новости по теме XII пресс-конференция Путина
-
23 декабря 2016
О чем Путин говорил с журналистами
-
23 декабря 2016
Путин за четыре часа пресс-конференции ответил на 62 вопроса
-
23 декабря 2016
Путин назвал безобразием ситуацию с массовым отравлением в Иркутске
-
23 декабря 2016
Путин посоветовал не шлепать детей
-
23 декабря 2016
Путин пока не принял решения об участии в выборах президента