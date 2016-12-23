Путин анонсировал подачу российского газа в Крым в течение 2-3 дней
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Владимир Путин рассказал о планах подачи российского газа в Крым в течение ближайших 2-3 дней. Президент также отметил, что скоро начнется строительство двух новых электростанций в регионе. По его словам, это позволит значительно увеличить общую генерацию.
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет объявлено о начале подачи российского газа в республику Крым. По его словам, голубое топливо придет в этот регион через два-три дня. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции.
Кроме того, он рассказал о планах начать строительство двух электростанций в Крыму. Путин отметил, что это позволит увеличить общую генерацию энергии до 2000 мегаватт.
Ранее президент России говорил о том, что до конца года на полуостров придет магистральная газовая труба. С этого момента, по словам Путина, начнется полноценная газификация и энергообеспечение всего полуострова.
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