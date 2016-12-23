Собянин вручил государственные и городские награды отличившимся москвичам
Мэр столицы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы выдающимся жителям города. Церемония прошла в Белом зале мэрии. Он также поздравил награжденных с наступающим Новым годом и выразил надежду на то, что город будет продолжать свое преобразование в следующем году.
В мэрии Москвы прошла церемония вручения наград выдающимся жителям столицы, передает "ТВ Центр".
Церемония прошла в Белом зале мэрии. Награды вручил Сергей Собянин. Мэр Москвы поздравил награждаемых с наступающим Новым годом и заявил, что город будет продолжать свои преобразования и в следующем году.
"Награждение происходит в канун Нового года, что крайне приятно - поздравить вас с государственными наградами и наградами города Москвы, которые вы получаете заслуженно, благодаря вашему умению, таланту, профессиональному мастерству. Город развивается, процветает, строятся дороги, мосты, метро, создаются новые рабочие места, развивается и дает качественный уровень образования, здравоохранения Москвы, развивается культура. От всей души хочу поздравить, поблагодарить вас за то, что вы делаете для Москвы", - сказал Собянин.
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