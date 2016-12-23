Захватчики ливийского самолета на Мальте отпустили пассажиров

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Захватчики самолета A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways отпустили пассажиров, передают арабские СМИ. На борту остались только члены экипажа. В том же мальтийское телевидение передает, что угонщики грозятся взорвать воздушное судно.

Угонщики ливийского A320, приземлившегося на Мальте, начали отпускать пассажиров самолета. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

На борту остались только члены экипажа. При этом угонщики воздушного судна грозятся взорвать лайнер.

Самолет ливийской Afriqiyah Airways был захвачен в небе над Ливией и направлен на Мальту. На его борту находились 118 человек. Позднее самолет приземлился в аэропорту Мальты. В настоящее время воздушная гавань закрыта — все рейсы отменены или отложены на неопределенный срок.