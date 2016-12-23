15:06, 23 декабря 2016

Тело убитой скинхедами девушки найдено в трубе на юго-востоке Москвы

Теги:  убийство  Происшествие  москва

На юго-востоке Москвы в канализационной трубе найдено тело девушки. По подозрению в убийстве задержан скинхед по кличке Колючка.

В столичном районе Марьино найдена мертвой девушка. Ее тело обнаружено в канализационной трубе на улице Поречная, передает АГН "Москва".

Как пишет Life, погибшей оказалась 20-летняя уроженка одной из африканских стран. На ее теле медэксперты насчитали 27 ножевых ранений.

По подозрению в убийстве объявлены в розыск трое националистов.  К настоящему времени один из подозреваемых задержан - это скинхед по кличке Колючка. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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