Тело убитой скинхедами девушки найдено в трубе на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы в канализационной трубе найдено тело девушки. По подозрению в убийстве задержан скинхед по кличке Колючка.

В столичном районе Марьино найдена мертвой девушка. Ее тело обнаружено в канализационной трубе на улице Поречная, передает АГН "Москва".

Как пишет Life, погибшей оказалась 20-летняя уроженка одной из африканских стран. На ее теле медэксперты насчитали 27 ножевых ранений.

По подозрению в убийстве объявлены в розыск трое националистов. К настоящему времени один из подозреваемых задержан - это скинхед по кличке Колючка. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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