Полиция опровергла версию об убийстве гражданина Китая в ТЦ "Москва"

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Версию об убийстве бизнесмена из Китая, тело которого ранее нашли в ТЦ "Москва", признали безосновательной. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть мужчины, отметив отсутствие внешних признаков насильственной смерти.

В полиции опровергли версию об убийстве бизнесмена из Китая, тело которого было найдено в торговом центре на Тихорецком бульваре в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка полиции, медики констатировали отсутствие признаков насильственной смерти.

Тело гражданина Китая нашли в обед в павильоне ТЦ "Москва". Позже труп направили в морг для установления причины смерти. СМИ сообщали, что мужчине сломали шею.

Как установили следователи, погибший арендовал помещение в этом центре. По факту обнаружения тела начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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