Путин: вопросы подачи истории в "Ельцин-центре" требуют уточнения

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Президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации с "Ельцин-центром" действительно есть вопросы, связанные с историей, которые требуют уточнения. При этом он отметил, что в целом, против бесконечного их обострения.

Ряд исторических моментов на выставке в "Ельцин-центре" требуют уточнения, заявил президент России Владимир Путин. Так он прокомментировал скандал, развязавшийся с участием этого центра и кинорежиссера Никиты Михалкова.

"Я встречался и с Никитой Сергеевичем Михалковым, и с Валентином Юмашевым (глава администрации президента Бориса Ельцина, - прим. ред.), и с Татьяной Дьяченко (дочь Ельцина, - прим. ред.), мы говорили на эту тему. Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного, внимательного подхода. Связаны они, прежде всего, с подачей информации об истории России - не только за новейшее время, но и истории России в целом", - сказал президент на ежегодной пресс-конференции, передает "Интерфакс".

По его словам, "коллеги согласились, что, наверное, есть необходимость какие-то вещи более точно подать". При этом президент отметил, что в целом, выступает против бесконечного обострения этих вопросов.

Кроме того, глава государства напомнил, что в 2017 году исполнится 100 лет февральской и октябрьской революций. В связи с этим он призвал соотечественников к примирению и сближению. "Учитывая столетие революционных событий в 2017 году, мы должны вести дело к примирению и сближению, а не к разрыву, не к нагнетанию страстей", - сказал Путин.

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